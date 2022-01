Prefeitura de Formigueiro assina convênio para obra de pavimentação

Na quinta-feira, dia 20, o prefeito de Formigueiro, Jocélvio Cardoso, o Xirú, assinou juntamente do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, o convênio para obra de pavimentação a ser realizada na Rua Hélio César Pires no município.

Com extensão de 582,25 metros, visando fomentar a infraestrutura e a mobilidade urbana, o valor do convênio é de R$ 960.804,87, contando com uma contrapartida de R$ 169.553,79 de recursos próprios do município.

Durante a assinatura do documento, o prefeito Xirú agradeceu a todos que se empenharam na busca da realização deste projeto e, em especial, ao secretário Busato e sua equipe pelo auxílio para que esta obra se tornasse possível.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro