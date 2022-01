Prefeitura de Formigueiro adquire retroescavadeira para a Secretaria Municipal de Agricultura

Na tarde desta sexta-feira, dia 7, foi entregue, em cerimônia solene, uma retroescavadeira Müller no valor de R$ 345.000,00, destinada a cumprir demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Formigueiro.

O veículo foi adquirido com o auxílio de uma emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi, por meio do Ministério da Agricultura, no valor de R$ 229.183,50, somados aos R$ 115.816,50 dados em contrapartida pelo município, oriundos de recursos próprios.

A solenidade contou com a participação do prefeito, Jocélvio Cardoso, do vice-prefeito, Gilson Murilo, do secretário de Agricultura, Idélio Foletto, do secretário de Obras, Álvaro Trojahn, secretário da Fazenda, Laerte Ferreira, e dos vereadores Pablo Milani, Gustavo de Oliveira, Frank Bordignon, Cristiano Cassol Rubert e Aci da Silva Cardoso.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro

Fotos: Francisco Bolzan