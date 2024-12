Prefeitura de Formigueiro adquire novos veículos para as secretarias

Na manhã desta segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Formigueiro recebeu quatro novos veículos que serão destinados para as secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e de Educação, Cultura, Desportos e Eventos.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu uma Van Transit 460 por meio de emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Heinze (PP) no valor de R$ 336 mil, com contrapartida do município de R$ 21 mil, totalizando R$ 357 mil. Para agilizar e qualificar o atendimento à população, a secretaria também recebeu um Kwid Intense no valor de R$ 77 mil com recursos financeiros de emenda parlamentar da deputada federal Reginete Bispo (PT).

O terceiro veículo foi destinado para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Eventos que recebeu uma caminhonete Oroch Intense com um investimento de R$ 134 mil de recursos próprios do município.

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência Social adquiriu, por meio de recursos vinculados, uma Spin LTZ ao valor de R$ 150 mil.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro