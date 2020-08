Prefeitura de Formigueiro adquire caminhão para iluminação pública

Com o propósito de renovar e expandir a frota de veículos do município, a Prefeitura de Formigueiro realizou mais um investimento, desta vez, voltado para o setor de iluminação pública. Isto porque foi entregue na tarde desta quarta-feira, 30, um caminhão com cesto aéreo.

O novo caminhão, ano 2020, da marca Iveco, é o primeiro do município para esse tipo de serviço, e vai proporcionar um serviço mais ágil e de melhor qualidade para a população, além de garantir mais segurança aos profissionais do setor, pois o cesto aéreo isolado possui alcance superior a 10 metros de altura.

A aquisição foi no valor de R$ 239.500,00, por meio de financiamento no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). A empresa vencedora do pregão presencial nº 13/2020, referente a esta compra, foi a Mattana Veículos Ltda, de Canoas.

No ato de entrega, a equipe de iluminação pública da Secretaria de Obras e Trânsito recebeu um treinamento com orientações técnicas de funcionamento do caminhão e dos equipamentos.

As solicitações de manutenção devem ser feitas diretamente para a SMOT, de forma presencial, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus, ou pelo telefone (55) 3236-1115.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro