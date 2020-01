Prefeitura de Formigueiro abre processo seletivo para professor de Português

A Prefeitura de Formigueiro publicou na manhã desta quarta-feira, dia 8, edital de processo seletivo para contratação de professor de Ensino Fundamental na disciplina de Português.

O desempenho da função será de 1º de fevereiro até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por até 30 dias, e podendo ser rescindido a qualquer momento.

Uma vaga está sendo ofertada, com carga horária de 20 horas semanais e vencimento básico de R$ 1.509,05. É exigida a habilitação em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena em Português.

As inscrições tem o custo de R$ 50,00 e devem ser feitas na sede da Prefeitura, no período entre 13 e 17 de janeiro. A seleção será através de uma prova de títulos.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Formigueiro.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro