Prefeitura de Formigueiro abre processo seletivo para operador de máquinas

A Prefeitura de Formigueiro publicou na manhã desta quinta-feira, dia 30, edital de processo seletivo nº 02/2020, que visa a contratação de operador de máquinas.

Duas vagas estão sendo ofertadas, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento básico de R$ 1.344,82. Os inscritos devem ter idade mínima de 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o

exercício da profissão na categoria C.

As inscrições tem o custo de R$ 40,00 e devem ser realizadas no período de 3 à 7 de fevereiro, na sede da Prefeitura, localizada na Av. João Isidoro, 222.

A seleção se dará através de uma prova prática, em data que será divulgada posteriormente no edital de prova.

A contratação será por 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, e podendo ser rescindida a qualquer momento.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro