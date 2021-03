Prefeitura de Faxinal do Soturno realiza processo seletivo para fisioterapeuta

Até o dia 23 de março, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 01/2021, que visa a contratação de dois fisioterapeutas para atuarem junto a Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal do Soturno. A inscrição é feita exclusivamente através do e-mail: processoseletivo@faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Conforme o Edital, a seleção se dará por meio de estudo de currículo, com caráter classificatório e eliminatório. Entre os requisitos para participar estão o ensino superior completo e o comprovante de registro no Crefito. Os profissionais irão cumprir carga horária de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.232,30 mensais. A contratação será por seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Os documentos necessários para a inscrição, bem como a ficha de inscrição e modelo de currículo constam no Edital, disponível no site da Prefeitura, na aba Editais – Processos Seletivos (https://www.faxinaldosoturno.rs.gov.br/2021/editais/processos-seletivos).

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno