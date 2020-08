Prefeitura de Faxinal do Soturno realiza pintura de sinalização no perímetro urbano

Faixas de pedestre, estacionamentos e ciclovias estão recebendo nova pintura de sinalização no perímetro urbano de Faxinal do Soturno. O trabalho teve início na quarta-feira, dia 29 de julho, na Rua 30 de Novembro e está sendo executado pela empresa Sinarsul Sinalizações do Sul Ltda., de Santa Maria, com recursos próprios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

A sinalização é importante para a segurança dos pedestres, ciclistas e veículos que circulam nestes locais, além de ser fundamental para a organização e orientação do trânsito, delimitando os espaços para cada usuário das vias públicas. A pintura das linhas horizontais também inclui a Avenida Vicente Pigatto, em toda a sua extensão. Nas faixas de pedestre, além do uso de tinta acrílica viária a base de solvente, está sendo adicionado um pó com microesferas de vidro, que contribuem para a visibilidade à noite. O investimento ainda prevê a instalação de placas de sinalização vertical. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nos próximos dias.

Pintura da ciclovia

Na terça-feira, dia 28 de julho, a mesma empresa – Sinarsul – realizou a pintura de sinalização do trecho asfaltado da ciclovia, entre o trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine e o CTG Coração do Rio Grande. O serviço foi terceirizado pela Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda, sem custos adicionais para o Município, pois está incluso na obra de asfaltamento da ciclovia.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno