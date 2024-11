Prefeitura de Faxinal do Soturno publica edital de processo seletivo para Farmacêutico

Foi publicado nesta segunda-feira, dia 4, o Edital de Processo Seletivo Simplificado n.º 07/2024, que visa a contratação por prazo determinado de Farmacêutico no município de Faxinal do Soturno. A contratação terá duração de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período, e é amparada em excepcional interesse público, devidamente reconhecido pela Lei Municipal n° 2.829 de 25 de julho de 2024.

As inscrições serão recebidas pela Comissão ou servidor designado, junto ao Prédio Administrativo Municipal, na Rua Júlio de Castilhos, 609, até o dia 11 de novembro. No momento da inscrição, o candidato deve apresentar a ficha de inscrição, preenchida e assinada; cópias e originais do documento de identidade oficial com foto, comprovante de escolaridade: cópia do diploma de ensino superior e comprovante de registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF); currículo e documentos comprobatórios a serem pontuados, que serão autenticados pelos membros da Comissão.

A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento de R$ 2.897,08. O edital completo está disponível no site faxinaldosoturno.rs.gov.br – editais – processos seletivos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno