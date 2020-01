Prefeitura de Faxinal do Soturno inicia recuperação de barragem no Rio Soturno

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos iniciou na segunda-feira, dia 27 de janeiro, a recuperação de uma barragem no Rio Soturno na localidade de Linha Nova Palma. O trabalho inclui abertura de galerias, elevação do nível da barragem, recapeamento com concreto e demais reparos necessários.

De acordo com o titular da pasta, Clóvis Benetti, esta é a primeira de cinco obras de recuperação de barragem que serão executadas ao longo dos próximos meses. Há outras duas barragens no Rio Soturno na Linha Nova Palma e mais duas no Rio Mello, nas localidades de Sítio dos Mellos e Pique.

O investimento total é de aproximadamente R$ 150 mil e está sendo feito com recursos próprios do município. O objetivo é recuperar a estrutura das barragens, garantindo a conservação e as condições necessárias para a travessia de pessoas e veículos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno