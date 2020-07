Prefeitura de Faxinal do Soturno está reformando os capitéis

Espalhados em diversas localidades do interior de Faxinal do Soturno, 16 capitéis são registros de fé e esperança, além de comporem o patrimônio histórico do município. Desde o início do mês de julho, as construções estão sendo reformadas. O trabalho inclui limpeza, restauração e pintura e está sendo realizado por uma empresa terceirizada, com recursos próprios da Prefeitura.

A previsão é que o serviço esteja concluído até o final deste mês, de acordo com as condições do tempo. Os capitéis estão sendo pintados de forma padronizada, com paredes em dois tons de amarelo, um mais claro e outro mais escuro, aberturas (portas e janelas) em branco e a cruz, que geralmente está no topo da construção, está sendo pintada de prata.

Conforme o prefeito Clovis Alberto Montagner, a recuperação dos capitéis também inclui um resgate da história destas edificações, que está sendo feito pelo departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com o intuito de fomentar o turismo. “Será feito um roteiro para facilitar o acesso aos capitéis e também vamos reunir informações sobre cada local, para que os visitantes possam conhecer a história por trás de cada uma destas construções”, explica.

Os 16 capitéis estão distribuídos nas comunidades de Novo Treviso, Linha do Moinho, Sítio dos Mellos, Linha Guarda Mor, Sítio Alto, Linha Simonetti, Linha Saxônia, Linha Formosa e Vila Jardim.

As pessoas que tiverem alguma informação para contribuir com este resgate histórico podem entrar em contato com a coordenadora de Cultura, Vanessa Baccin, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Rua Sete de Setembro, 790 – junto ao Antigo Seminário), ou pelos telefones (55) 3263-2518 e (55) 9 9642-5185 ou ainda pelo e-mail cultura.turismo@faxinaldosoturno.rs.gov.br.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno