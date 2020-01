Prefeitura de Faxinal do Soturno divulga cronograma do IPTU 2020

Os contribuintes de Faxinal do Soturno poderão quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em cota única com desconto de 15% até o dia 13 de março. As guias para esta modalidade de pagamento serão entregues na Praça Vicente Pallotti entre os dias 10 e 21 de fevereiro. Também é possível imprimir o boleto através do site da Prefeitura de Faxinal do Soturno (faxinaldosoturno.rs.gov.br).

De acordo com a Lei Nº 2.578, de 11 de dezembro de 2019, os faxinalenses ainda podem optar pelo pagamento parcelado do IPTU, em cinco parcelas bimestrais e consecutivas, sem desconto. Os vencimentos são em 13 de abril, 12 de junho, 10 de agosto, 9 de outubro e 11 de dezembro e os boletos devem ser acessados no site da Prefeitura. Aqueles que tiverem dificuldade para imprimir as guias poderão fazê-lo na sede da Administração Municipal.

Os valores totais do IPTU que não ultrapassarem R$ 100 não poderão ser parcelados. Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno