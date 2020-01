Prefeitura de Faxinal do Soturno delimita área pública com cerca na Vila Verde Teto

Foi concluída na semana passada a instalação de uma cerca na Vila Verde Teto, em Faxinal do Soturno. A estrutura visa identificar e delimitar a área pública, preservando o terreno e evitando invasões. Ao todo, foram instalados aproximadamente 400 metros de cerca com cinco fios de arame liso, moerões e tramas de madeira de eucalipto.

A cerca abrange uma área de quase oito mil metros quadrados, na divisa com a Sul Veículos. O investimento foi feito com recursos próprios do município, no valor de R$ 9.000.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno