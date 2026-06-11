Prefeitura de Faxinal do Soturno adquire um novo caminhão caçamba

Já está à disposição da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Faxinal do Soturno a nova caçamba basculante Mercedes-Benz, modelo Atego 2730 K/36 6X4, adquirida pelo Poder executivo junto à empresa Ingá Caminhões Ltda.

O investimento, no valor de R$ 706.246,40, foi realizado por meio de financiamento no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), viabilizado pelo Programa Avançar Mais Cidades, do Governo do Estado.

Além da melhoria da frota, a nova aquisição busca garantir a continuidade e eficiência na execução de serviços públicos, como nas melhorias das estradas vicinais, vias não pavimentadas e demais necessidades da infraestrutura urbana do Município.

Participaram da entrega, o prefeito Lourenço Domingos Moro, o vice-prefeito Luiz Carlos Rubert, os secretários de Administração e Gestão Financeira, Eduardo Garlet Prestes; de Obras e Serviços Públicos, Clóvis Benetti; da Agricultura e Meio Ambiente, Paulo Ricardo Marzari, e servidores municipais.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno