Prefeitura de Faxinal do Soturno adquire novo veículo

Chegou na manhã da última sexta-feira, dia 9, o novo carro para o Gabinete do Prefeito de Faxinal do Soturno.

O veículo, modelo Renegade Sport, produzido pela Jeep, foi adquirido por meio do pregão eletrônico nº 21/2022. A empresa ganhadora foi Felice Automóveis Ltda, de Santa Maria, e o valor do veículo é R$ 141.101,60. O automóvel anterior do gabinete será leiloado.

Na ocasião da entrega, estiveram presentes o prefeito Clovis Alberto Montagner, o Vice-Prefeito e Secretário de Saúde Lourenço Domingos Moro, o Secretário da Administração e Gestão Financeira Iramir Zanella, o Assessor Jurídico Diogo Zanella, o motorista do Gabinete Luiz Balduino da Silva e representantes da Felice Automóveis Ltda.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno