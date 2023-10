Prefeitura de Faxinal do Soturno adquire novas máquinas

Chegou nesta sexta-feira, 13 de outubro, um rolo compactador e uma retroescavadeira adquiridos pelo Município de Faxinal do Soturno.

O rolo compactador, da marca XCMG, modelo XS123PDBR, fornecido pela empresa GLX Comércio de Máquinas Ltda., atenderá as demandas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A Máquina foi adquirida por Adesão a Ata de Registro de Preços n°03/23 – Pregão Eletrônico n°03/23 – Gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão Ampliada da Região Carbonífera – CIGA. O valor total do investimento é de R$ 645.000,00, sendo R$ 345.000,00 recursos próprios do Município e R$300.000,00 por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Covatti Filho, atendendo a solicitação do vereador Luiz Carlos Prevedello e do suplente de vereador Flávio Chelotti.

A retroescavadeira, da marca JCB e modelo 3CX, fornecida pela empresa Distribuidora Meridional de Motores Cummins S.A e adquirida pelo Pregão Eletrônico n° 23/2023, atenderá as demandas da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O valor total do investimento feito com recursos próprios do Município é de R$ 440.000,00.

Estiveram presentes no momento da entrega o prefeito Clovis Alberto Montagner, o Secretário de Obras e Serviços Públicos Clóvis Benetti, o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente Paulo Ricardo Marzari, o Secretário da Administração e Gestão Financeira Iramir Zanella, o vereador Luiz Carlos Prevedello e o suplente de vereador Flávio Chelotti, o Coordenador de Serviços do Parque de Máquinas Willian Coradini e demais servidores das Secretarias.



Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno