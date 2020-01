Prefeitura de Faxinal do Soturno abre inscrições para seleção de estagiários 

A Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno vai realizar um processo seletivo de cadastro reserva para concessão de Bolsas Auxílio Estágio, através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro. São oportunidades de nível Superior, Técnico e Médio e a remuneração varia entre R$ 500 e R$ 1.080,00.

As inscrições devem ser feitas mediante preenchimento de ficha, no Prédio da Administração Municipal (Rua Júlio de Castilhos, 609), no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Entre os requisitos para participar do processo seletivo estão a idade mínima de 16 anos, residir em Faxinal do Soturno e estar matriculado no ano letivo de 2020.

A prova objetiva será realizada no dia 23 de janeiro, às 14h30min, nas dependências da Escola Municipal Paulo Freire. Ao todo, serão 20 questões de múltipla escolha, nas áreas de Matemática, Português e conhecimentos gerais. O gabarito estará disponível no dia 24 de janeiro e o resultado final, até o dia 3 de fevereiro.

O Edital completo pode ser acessado clicando AQUI ou no site da Prefeitura de Faxinal do Soturno.

Confira as áreas de estágio:

– Letras/Normal Superior;

– Técnico em Enfermagem/Enfermagem Superior;

– Pedagogia;

– Serviço Social;

– Educação Física;

– Pós-graduação na área de Educação;

– Ensino Médio.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno