Prefeitura de Dona Francisca retorna ao turno normal no dia 17 de fevereiro

A Administração Municipal de Dona Francisca publicou decreto restabelecendo o horário de expediente de turno integral no Serviço Público Municipal. A partir do dia 17 de fevereiro o horário de atendimento volta a ser realizado em dois turnos: na manhã das 7h30 às 11h30, e à tarde das 13h às 17h.

O atendimento em turno único das 7h às 13h vinha sendo realizado pela Administração municipal desde o dia 2 de setembro. A medida foi adotada como forma de cortar gastos e reduzir despesas.

Segundo a secretária de Administração e Planejamento, Raquel Keismann, a decisão foi tomada em razão da diminuição dos repasses estaduais e federais, o que requer maior economia do Município. Para manter o compromisso com a folha de pagamento em dia e também o pagamento com os credores, o turno único foi a opção adotada pela Administração.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca