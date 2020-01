Prefeitura de Dona Francisca lança edital sobre o pagamento dos tributos municipais

A Prefeitura Municipal de Dona Francisca lançou Edital de Notificação de Lançamento Fiscal Tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nas modalidades fixo e variável, do alvará de localização e da taxa de vistoria sanitária do exercício 2020.

Os carnês e guias para pagamento dos tributos deverão ser retirados junto ao Setor Tributário, na Prefeitura Municipal de Dona Francisca, de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h nas seguintes datas:

a) Imposto Predial e Territorial Urbano: a partir de 2 de março de 2020;

b) Imposto sobre serviços de qualquer natureza na modalidade fixa: a partir de 3 de fevereiro de 2020;

c) Imposto sobre serviços de qualquer natureza na modalidade variável: a partir de 3 de fevereiro de 2020;

d) Alvará de Localização: a partir de 3 de fevereiro de 2020;

e) Taxa de vistoria sanitária: a partir de 3 de fevereiro de 2020;

O pagamento do IPTU poderá ser efetuado em cota única com vencimento no dia 30 de março com 10% de desconto, ou parcelado em até oito vezes com vencimento no final dos meses de março a outubro.

O ISS modalidade fixa terá vencimento nos dias 2 de março e 31 de agosto.

O ISS modalidade variável tem vencimento em 12 parcelas, com vencimento na metade do mês de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021.

E o alvará de localização tem vencimento em parcela única no dia 2 de março.

Solicitação de isenção de IPTU

Está aberto o prazo para solicitação do benefício de Isenção do IPTU. Os interessados deverão comparecer ao Setor Tributário até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 13h, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) Requerimento de solicitação de isenção protocolado junto à Prefeitura Municipal de Dona Francisca;

b) Cópia da Carteira de Identidade;

c) Cópia do CPF;

d) Cópia do comprovante de residência atualizado (conta de água ou energia elétrica com vencimento nos últimos 60 dias a contar da data do envio da solicitação);

e) Cópia de comprovante de renda atualizado (declaração de imposto de renda, holerites, extratos bancários, extrato de pagamento de benefício de aposentadoria, cópia de carteira de trabalho)

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca