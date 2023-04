Prefeitura de Dona Francisca entrega uniformes para estudantes da Rede Municipal de Ensino

Foi com clima de muita alegria que a Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal da Educação, entregou na semana passada mais de 200 kits de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

A distribuição foi realizada nas escolas municipais e teve a participação do prefeito Olavo José Cassol, da vice-prefeita Marizanda Gripa Schio, secretária municipal da Educação, Elisa Santini Prochnow, e do secretário municipal de Gestão Administrativa, Financeira e de Planejament,o Michel Sonego.

Para a aquisição dos uniformes escolares a administração realizou um investimento de R$ 39.392,75, onde cada aluno recebeu um kit contendo camisetas, bermuda, moletom e abrigo.

No rosto dos alunos, a alegria era nítida. “A administração já distribuiu material escolar e agora, com a compra dos uniformes, busca oferecer identificação, segurança e paridade entre os alunos, além de uma redução de custos para as famílias”, destacou o prefeito Olavo.

Há mais de 25 anos que não eram distribuídos uniformes escolares para os alunos do município. “Com uniformes gratuitos, alimentação escolar de qualidade e projetos educacionais, ano a ano estamos fazendo uma verdadeira revolução na educação municipal de Dona Francisca”, acrescentou a secretária Elisa.

Para o próximo ano, a meta da Administração Municipal é tornar mais amplo o programa de distribuição, com a incorporação de novos itens, proporcionando melhor conforto e igualdade entre os alunos e uma economia ainda maior para as suas famílias.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca