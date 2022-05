Prefeitura de Dona Francisca adquire caminhão basculante

A Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, recebeu na tarde desta terça-feira, dia 17, um caminhão novo, modelo Iveco/Tector 24-280, equipado com basculante. A aquisição, no valor de R$ 511 mil, foi realizada com recursos próprios do município.

Segundo o prefeito Olavo Cassol, esta importante aquisição vem para somar e dar agilidade aos trabalhos de infraestrutura e agricultura que já vem sendo realizados.

O secretário de Obras e Urbanismo, Robson Conceição, ressaltou que o novo caminhão vai proporcionar um melhor atendimento na cidade e interior, auxiliando nas demandas da comunidade franciscana.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca