Prefeitura de Dona Francisca abre processo seletivo para engenheiro civil e monitor de menores

Abriu nesta segunda-feira, dia 7, o período de inscrições para processo seletivo para contratação de engenheiro civil e monitor de menores para a Prefeitura de Dona Francisca.

Com as inscrições encerrando nesta sexta-feira, dia 11, é ofertada uma vaga para engenheiro civil destinado para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. O candidato aprovado irá cumprir uma carga horária de trabalho semana de 40 horas e terá um salário mensal de R$ 5.175,00. Já para monitores de menores são ofertadas duas vagas para a Secretaria Municipal de Educação com 40 horas de trabalho semanal e salário mensal de R$ 1.380,00.

Para o cargo de engenheiro civil a seleção se dará por análise de currículo e para o de monitor de menores será aplicada uma prova escrita no dia 22 de março.

Clique AQUI e acesse o edital.