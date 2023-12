Prefeitura de Agudo vai realizar atividades recreativas e educacionais durante período de recesso escolar

Em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, a Prefeitura de Agudo apresenta à comunidade o projeto “Brincando nas Férias”. Com o intuito de proporcionar atividades recreativas e educacionais durante o período de férias escolares, a iniciativa visa não apenas preencher o tempo ocioso das crianças, mas também promover aprendizado e convívio social.

O projeto tem como principal objetivo oferecer um ambiente seguro e atividades enriquecedoras para as crianças com idade de 4 a 12 anos, durante o recesso escolar. “O desafio enfrentado por muitas famílias, ao conciliar o trabalho com os cuidados aos filhos, encontra neste projeto uma solução, assegurando que as crianças estejam envolvidas em atividades seguras e enriquecedoras durante esse período”, destaca a Secretária de Educação, Emanueli Unfer.

O “Brincando nas Férias” será implementado com atividades programadas para o período de 09 a 26 de janeiro. O prefeito de Agudo, Luis Henrique Kittel, expressou seu entusiasmo em relação ao projeto. “Estamos comprometidos em oferecer oportunidades valiosas às nossas crianças, proporcionando não apenas momentos de lazer, mas também um ambiente educativo que contribua para seu desenvolvimento integral”, diz Kittel.

O projeto terá início nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), podendo se estender a outros locais públicos conforme a demanda e disponibilidade. As inscrições serão realizadas de maneira ágil e prática, através de um formulário online.

As turmas, preferencialmente com três grupos de 15 crianças cada, serão atendidas nos turnos da manhã e tarde. Em caso de inscrições excedentes, a preferência será dada a crianças cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único.

Além de estimular o desenvolvimento educacional, as atividades recreativas buscam fomentar a criatividade, a interação social e o bem-estar das crianças, proporcionando um período de férias significativo e divertido. O planejamento das atividades será desenvolvido em colaboração com profissionais da Secretaria de Educação, garantindo uma abordagem pedagógica eficiente e envolvente.

Fonte: Prefeitura de Agudo