Prefeitura de Agudo segue trabalhando para reconstrução de estradas e acessos após catástrofe

Em um esforço para recuperar a infraestrutura viária devastada pela recente enchente, a Prefeitura de Agudo já investiu mais de R$ 3 milhões na contratação de horas máquinas. O montante está sendo utilizado para a reconstrução e manutenção de estradas rurais e urbanas, essenciais para a mobilidade dos moradores e para o escoamento da produção agrícola local.

As fortes chuvas que assolaram a região no último mês de maio provocaram alagamentos e deslizamentos de terra, deixando um rastro de destruição nas estradas do município. A situação crítica das vias públicas tem dificultado o acesso a comunidades inteiras, comprometendo o transporte escolar, o atendimento de saúde e a logística de produtores rurais.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, destacou a urgência das obras e a importância do investimento. “Nossa prioridade é restabelecer o acesso seguro e eficiente às comunidades afetadas. Sabemos que a recuperação das estradas é fundamental não só para o cotidiano dos moradores, mas também para a economia local, que depende fortemente da agricultura”, afirmou Kittel.

Segundo a Secretária de Administração e Gestão, Daniela Camargo Arguilar, o plano de ação da prefeitura realizou a contratação emergencial de oito empresas para o trabalho de caminhão prancha, retroescavadeira, escavadeira hidráulica e trator esteira, para realizar terraplanagem, drenagem e desobstruções de trechos críticos.

“Oito empresas de Agudo foram contratadas de maneira emergencial para a prestação de serviço imediata, totalizando mais de quatro mil horas máquinas, um investimento próximo a dois milhões de reais de recursos próprios, do recurso livre”, afirma a Secretária.

Ainda na semana passada, dia 6 de junho, uma licitação adicional de horas máquina foi realizada, e agora segue os trâmites legais para formalização do contrato com as empresas. A licitação prevê o investimento em mais 2.960 horas, totalizando cerca de um milhão de reais, de recurso vinculado a Defesa Civil, captados pela Prefeitura com o Estado e a União.

A avaliação é que está sendo dada uma resposta rápida e eficaz para a população, que acompanha de perto o andamento das obras. Com a conclusão dos trabalhos, espera-se que a cidade de Agudo possa voltar à normalidade e que os danos causados pelas enchentes fiquem no passado.

Solicita-se ainda que a comunidade continue vigilante e colaborativa, demonstrando um espírito de união e resiliência diante das adversidades. A reconstrução das estradas simboliza um retorno à normalidade e também um passo importante na direção de um futuro mais seguro e preparado para enfrentar os desafios naturais.

Fonte: Prefeitura de Agudo