Prefeitura de Agudo recebe recursos financeiros para combate e prevenção ao Covid-19

A Prefeitura de Agudo divulgou nesta sexta-feria, dia 8, que o município recebeu recursos financeiros do Governo Federal para serem investidos na prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

Conforme o Secretário Municipal da Fazenda, Ademir Kesseler, no dia 31 de março os cofres públicos receberam a quantia de R$50.472, 40 e no dia 16 de abril, o valor de R$59.391,81.

Para o primeiro valor foi criado um credito extraordinário através do Decreto Municipal 34/2020, sendo que deste já foram adquiridos compras de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), no valor de R$36.772,76. Para o valor recebido em abril foi aberto um crédito extraordinário através do Decreto 049/2020, também para uso do recurso no enfrentamento da Pandemia.

A Prefeitura também recebeu a complementação do valor de R$85.256,04, em abril, referente ao auxilio financeiro aos municípios do Fundo de Participação aos Municípios (FPM).

Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o município de Agudo recebeu um adicional de R$13.125 no mês de abril.

Fonte: Prefeitura de Agudo