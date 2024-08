Prefeitura de Agudo recebe 46 eletrodomésticos para famílias atingidas por enchente

A Prefeitura de Agudo recebeu nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, 46 eletrodomésticos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, destinados a ajudar famílias afetadas pela enchente que ocorreu em maio deste ano. A entrega foi composta por 23 fogões a gás e 23 geladeiras, que serão distribuídos às famílias que sofreram perdas materiais significativas durante o evento climático.

A cerimônia de entrega contou com a participação da Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Agudo, Raquel Melo, que ressaltou a importância desse apoio para as famílias atingidas.

“Esses eletrodomésticos chegam em boa hora para as famílias que mais precisam. Estamos comprometidos em garantir que essa ajuda chegue o mais rápido possível àqueles que tiveram suas vidas devastadas pela enchente”, afirmou a secretária.

A iniciativa faz parte das ações de apoio e recuperação que o Governo do Estado vem promovendo em parceria com os municípios mais atingidos pelas enchentes. Em Agudo, diversas residências foram severamente danificadas, resultando na perda de bens essenciais para as famílias, o que torna essa doação especialmente importante para a retomada de suas rotinas.

A distribuição dos eletrodomésticos será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que já iniciou o levantamento das famílias beneficiadas. As equipes da Prefeitura estão em campo para assegurar que os itens sejam entregues diretamente às famílias necessitadas, priorizando aquelas em situação de maior vulnerabilidade.

Essa ação se soma a outras iniciativas que vêm sendo realizadas em Agudo desde a enchente, como o fornecimento de cestas básicas, materiais de construção e a recuperação de infraestruturas danificadas. O apoio do Governo Estadual tem sido fundamental para a efetivação dessas medidas, garantindo que a comunidade de Agudo receba o suporte necessário para superar os desafios impostos pelas enchentes.

A expectativa é que, com a entrega desses eletrodomésticos, as famílias possam recuperar um pouco da normalidade em suas vidas e seguir em frente após os impactos causados pelo desastre natural.