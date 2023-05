Prefeitura de Agudo realizará leilão de bens inservíveis

A Prefeitura de Agudo realizará um leilão de bens inservíveis no próximo dia 17, às 8h30min, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, situada na Av. Concórdia, nº 1274.

Pessoas físicas e jurídicas poderão participar do leilão, desde que apresentem seus documentos de identificação com foto e CPF ou CNPJ, respectivamente. Para as empresas, é necessário também estar acompanhado de documento que lhe confere amplos poderes para representar a empresa, como o Contrato Social e/ou Procuração.

O pagamento deverá ser efetuado à vista, via transferência bancária ou PIX, no dia da realização do leilão.

Os bens estão disponíveis para visitação, mediante agendamento com o Setor de Patrimônio, pelo telefone ou WhatsApp 55 3265-1144.

Não perca essa oportunidade única de adquirir bens com ótimos preços! Fique atento aos itens que estarão disponíveis no leilão e participe!

Mais informações no edital em https://bit.ly/3VFOQ4W

Fonte: Prefeitura de Agudo