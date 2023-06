Prefeitura de Agudo realiza aula aberta de yoga para comunidade

Nesta quarta-feira, dia 21, a prefeitura de Agudo promoveu uma aula aberta de yoga em uma iniciativa para celebrar o Dia Internacional da Yoga. O evento foi organizado pelo Espaço SER – Saúde, Equilíbrio e Reabilitação, com o objetivo de proporcionar um momento de relaxamento, bem-estar e conexão com o corpo e a mente, através desta prática milenar.

O Centro do Idoso foi o local escolhido para sediar a aula. O espaço foi cuidadosamente preparado para receber os participantes, com tapetes de yoga dispostos em um amplo salão, proporcionando conforto durante as práticas.

A Secretária de Saúde, Graciela de Lima Barchet, ressalta a importância da prática como uma ferramenta para promover a saúde física e mental. “Esta é uma prática acessível a pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico, e pode trazer benefícios como o fortalecimento muscular, melhora na flexibilidade, redução do estresse e promoção da paz interior”, disse.

O Prefeito Luís Henrique Kittel enfatizou o compromisso da administração municipal em promover ações voltadas para o bem-estar da comunidade. “Eventos como esse demonstram o nosso comprometimento em incentivar práticas saudáveis e oferecer opções de cuidado integral para a nossa população”, destaca.

Durante a aula aberta, os participantes foram orientados para uma série de posturas de yoga, exercícios de respiração e momentos de relaxamento. As práticas foram adaptadas para atender às necessidades e limitações de cada pessoa presente, garantindo que todos pudessem desfrutar dos benefícios da yoga de acordo com suas capacidades individuais.

Ao final da aula, os participantes expressaram sua gratidão pela oportunidade de vivenciar a yoga em um ambiente acolhedor e compartilhar essa experiência com outras pessoas da comunidade. Conforme a coordenadora do Espaço SER, Verônica Scardoelli, mais momentos como este são planejados para acontecer nos próximos períodos.

ESPAÇO SER PROMOVE SAÚDE INTEGRAL

Um espaço que reúne oficinas terapêuticas, práticas integrativas e atendimentos alternativos de saúde, baseados em conhecimentos tradicionais, com o objetivo de trabalhar a prevenção e o autocuidado. Essa é a proposta do “Espaço SER”.

O Espaço SER oferece gratuitamente diversas práticas integrativas e complementares em saúde à comunidade, que contribuem com a saúde física e mental, como yoga, reiki e auriculoterapia. Além disso, o local oferta oficinas terapêuticas em grupo. A estimativa é que mensalmente cerca de 200 pessoas são atendidas com as práticas integrativas e complementares. No espaço também estão sendo realizados atendimentos em fisioterapia e nutrição.

O local fica na rua General Flores, nº 500, no Centro de Agudo, próximo a Prefeitura. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Agudo