Prefeitura de Agudo realiza audiência online para apresentar o 1º quadrimestre deste ano

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 21, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Agudo, uma Audiência de demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020 e do relatório de monitoramento da gestão em saúde do primeiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura de Agudo.

Pela primeira vez, a Audiência foi transmitida ao vivo via Facebook do Município. A Secretaria da Fazenda apresentou os dados sobre as metas fiscais, resultado nominal, comparativo da receita tributária, evolução das receitas de transferências, demonstrativo das despesas por secretarias e relação dos gastos com saúde e educação.

Os valores apresentados demonstram a evolução dos balanços consolidados do município até o mês de abril de 2020. A receita foi de R$ 24.115.948,03 as despesas de R$ 16.884.116,82. Os dados são demonstrados em todos os finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fonte: Prefeitura de Agudo