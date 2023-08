Prefeitura de Agudo publica edital de seleção para utilização de cabanas do Volksgarten

A Prefeitura Municipal de Agudo está promovendo uma iniciativa para fomentar a economia local e valorizar os produtores da região. Trata-se da seleção de produtores locais interessados em expor seus produtos de forma gratuita nos espaços relacionados às cabanas no Volksgarten. A ação visa proporcionar uma maior visibilidade aos empreendedores locais, fortalecer a agricultura familiar, a produção artesanal e as agroindústrias do município.

De acordo com o edital, serão disponibilizadas 10 cabanas em madeira, cada uma com dimensões de 7m², equipadas com pia e duas prateleiras para exposição dos produtos. A participação na seleção está aberta a membros ativos dos grupos de feirantes das quartas e sextas-feiras, Agroindústria, Associação dos Produtores de Alimentos de Agudo (ASPROAG), Associação dos Artesãos de Agudo, detentores do selo de reconhecimento de Geoproduto do Geoparque Quarta Colônia/RS e cervejarias artesanais com produção própria no município de Agudo.

Conforme o Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, a proposta é comercializar os produtos originados da agricultura familiar, produção artesanal e agroindústrias locais. “Essa é uma das principais formas de valorizar o que é daqui, garantindo um espaço exclusivo e de qualidade para nossa comunidade”, diz Kittel.

Ainda, Kittel destaca que com essa iniciativa, a Administração Municipal busca estimular o desenvolvimento econômico do município. “Vemos o Volksrgarten como um espaço de promoção da produção local, valorização da cultura e da tradição dos artesãos e agricultores, e oferecendo uma experiência única aos visitantes e moradores”, finaliza o prefeito.

Os interessados em participar devem entregar a ficha de inscrição e o termo de compromisso na Prefeitura Municipal de Agudo, até o dia 07 de agosto, no horário de expediente. Em caso de maior número de interessados do que o número de cabanas disponíveis, os produtores deverão expor em duplas ou trios, a fim de otimizar o espaço. A seleção contempla ainda um sorteio público para definir os expositores aptos a participarem dos espaços.

Os espaços serão utilizados semanalmente, nas quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 7h às 12h, proporcionando aos produtores a oportunidade de alcançarem um público diversificado ao longo dos dias de funcionamento.

Além disso, sempre que ocorrer um evento oficial do município ou uma festividade comemorativa, será lançado um edital com regras específicas antes da realização do evento, garantindo que os produtores locais possam participar dessas ocasiões especiais.

Fonte: prefeitura de Agudo