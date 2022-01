Prefeitura de Agudo promoverá um dos maiores programas de castração de cães e gatos fêmeas da história do município

Após anos de espera, o município de Agudo avança no controle populacional de cães e gatos. A Prefeitura de Agudo, em parceria com o Governo do Estado, promoverá a edição local do programa “Melhores Amigos – Bicho sente como gente”.

A prevenção de doenças que envolvam humanos e animais são essenciais para a saúde. Assim, o programa prevê a castração de cães e gatos fêmeas com o objetivo de promover o bem-estar animal e melhores condições de saúde à população.

A estimativa é que seja investido R$ 70 mil no programa, sendo R$ 35 mil proveniente de recursos estaduais, com contrapartida do município de mesmo valor. Este será o maior investimento já realizado pela Prefeitura de Agudo para a castração de animais da história do município.

O prefeito em exercício, Pedrinho Müller, ressaltou a relevância das organizações da causa animal de Agudo e destacou a implementação do Conselho de Bem-Estar Animal, criado a partir de uma lei de autoria do prefeito Luís Henrique Kittel em 2021.

Os animais atendidos serão cães e gatos fêmeas em situação de rua, semi-domiciliados, comunitários ou pertencentes a famílias reconhecidamente em estado de vulnerabilidade. Para a execução do projeto, a Prefeitura terá apoio da ONG “AuJude”.

Conheça o programa

A execução do programa “Melhores amigos – Bicho sente como gente” é possível devido à Lei Complementar nº 15.595, de 19 de janeiro de 2021, do Executivo estadual que dá competência à Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) para tratar das políticas públicas ligadas à proteção e aos direitos animais. Assim, o Estado passa a ser um dos primeiros no Brasil a criar políticas públicas, apoiando ações junto aos municípios para a garantia dos direitos dos animais domésticos, urbanos, rurais e comunitários e de animais de famílias em situação de vulnerabilidade social.

“A luta pelos direitos dos animais nunca cessa. E a crueldade cometida contra eles deve ser combatida sem tréguas. Seguiremos trabalhando para criar e ampliar políticas públicas eficiente para os animais no Rio Grande do Sul”, afirma Regina Becker, ativista da causa animal e secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social.

Fonte: Prefeitura de Agudo