Prefeitura de Agudo promove encontro do programa Primeira Infância Melhor no Bairro Caiçara

A Prefeitura de Agudo, por meio das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, promoveu na última quinta-feira, dia 22, um importante evento do programa Primeira Infância Melhor (Pim), no Bairro Caiçara. A iniciativa teve como principal objetivo o fortalecimento dos vínculos entre gestantes, mães, crianças e as visitadoras do programa, além de promover a aproximação entre as famílias e os profissionais envolvidos na execução do Pim no município.

O encontro contou com uma programação diversificada. Após a abertura oficial, os participantes realizaram atividades físicas com alongamentos, conduzidas por educadores físicos voluntários. Também foram disponibilizadas bancas de maquiagem, além de brinquedos para as crianças, proporcionando momentos de lazer e bem-estar aos presentes.

Durante o evento, foi realizada a apresentação das visitadoras do programa, possibilitando que as famílias conhecessem de forma mais próxima as profissionais responsáveis pelo acompanhamento domiciliar. O encerramento se deu com um momento de confraternização.

De acordo com o coordenador de Saúde, Vitor Raddatz, o evento representou um marco para o programa em Agudo. “Esta ação simboliza um novo momento para o PIM no município. A receptividade das famílias demonstra o fortalecimento da proposta e o comprometimento dos profissionais. Atualmente, mais de 50 famílias são atendidas e mais de 10 profissionais estão envolvidos diretamente no programa”, ressaltou.

O Programa Primeira Infância Melhor é uma política pública intersetorial que visa promover o desenvolvimento integral na primeira infância, por meio de visitas domiciliares e ações que envolvem as áreas da saúde, educação e assistência social.

A ação foi organizada pelas visitadoras e monitora do PIM e pelo Grupo Técnico Municipal, com apoio das três secretarias envolvidas e da participação de voluntários das áreas de estética e educação física.

Fonte: Prefeitura de Agudo