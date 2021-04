Prefeitura de Agudo presta suporte a agricultores atingidos por temporal

A Prefeitura de Agudo, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Agricultura, realizou a entrega de sementes forrageiras, grãos e cestas básicas para agricultores atingidos pelo temporal no dia 26 de março.

Foram entregues 3.200kg de aveia, 300kg de milho e dezenas de cestas básicas, arrecadas por meio de doações da comunidade durante o último drive-thru de vacinação contra a Covid-19.

O evento climático no dia 26 gerou uma precipitação de 60 milímetro de chuva acompanhados de granizo com até 4 centímetros de diâmetro e rajadas de vento entre 80 e 100km/h, em menos de 15 minutos, em localidades como Linha Boêmia, Linha Leste Boêmia, Volta dos Kesseler e Novo São Paulo.

Durante as vistorias foram constatas que as lavouras mais afetadas foram as de cultivo de milho, com perde de 80% a 100% da produção. A área de que sofreu os impactos do temporal é de aproximadamente 2000 hectares, que equivale a 2500 campos de futebol oficiais, compreendendo cerca de 40 famílias atingidas.

Fonte: Prefeitura de Agudo