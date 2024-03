Prefeitura de Agudo oferece curso gratuito de Língua Alemã para diferentes faixas etárias

Em celebração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, a Prefeitura de Agudo lança mais uma iniciativa educacional: a oferta de cursos gratuitos de língua alemã. A atividade, que visa fortalecer os laços culturais e promover a diversidade linguística, acontecerá no Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo (ICBAA).

As aulas serão ministradas para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, abrangendo diferentes faixas etárias e interesses. Com a intenção de atender a diversas demandas, serão disponibilizadas quatro turmas, distribuídas ao longo da semana:

Terça-feira (18h às 19h30): Destinada a alunos de 7 a 10 anos.

Quarta-feira (17h30 às 18h30): Destinada a alunos de 11 a 14 anos.

Quarta-feira (19h às 20h30): Turma para jovens e adultos.

Sexta-feira (18h às 19h30): Turma para jovens e adultos.

Sábado (8h às 10h30): Direcionada para alunos a partir de 10 anos.

A proposta visa não só proporcionar o aprendizado do idioma, mas também resgatar e valorizar a herança cultural dos imigrantes alemães, que tanto contribuíram para a formação e desenvolvimento da identidade brasileira.

As aulas serão ministradas pela professora Janete Schiefelbein, e iniciam no dia 12 de março. Os interessados em participar devem realizar suas inscrições no ICBAA ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, na Prefeitura de Agudo. Não é necessário possuir conhecimento prévio da língua alemã, pois o curso abrangerá desde o nível iniciante até o avançado, de acordo com a turma.

Para mais informações e esclarecimento, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp (55) 99735-2519.

A iniciativa reflete o compromisso da Prefeitura de Agudo com a promoção da educação e da diversidade cultural, incentivando o aprendizado de idiomas como forma de enriquecimento pessoal e coletivo.

Fonte: Prefeitura de Agudo