Prefeitura de Agudo lança licitação para construção de sede própria do Creas

No intuito de promover melhorias no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de Agudo lançou nesta quinta-feira, 14, a licitação para construção da sede própria do Creas – Centro de Referência Especializado em Assistência Social – Compartilhando Vivências. Os recursos destinados para iniciativa são provenientes do Convênio FPE 3392/2023, firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Prefeitura, com a devida contrapartida financeira do município. A licitação, que será realizada na modalidade de Concorrência Eletrônica, está agendada para o dia 23 de abril.

O Creas, por meio dos serviços ofertados nesta unidade, exerce uma ação prevenção e atenção à vida dos indivíduos, famílias e comunidade gerando o fortalecimento de potencialidades e autonomia, evitando o rompimento de vínculos fragilizados pelas questões sociais identificadas no município. Para o prefeito Luís Henrique Kittel, a construção da sede própria é motivo de grande alegria para comunidade e para o fortalecimento dos serviços do CREAS, que hoje funciona em um espaço alugado. “A assistência social desempenha um papel fundamental, atendendo aqueles que mais necessitam de apoio e orientação em momentos difíceis”, ressalta Kittel.

O projeto prevê a construção de uma sede que abrigará o Creas em uma área total de 86,50m², composta por estruturas em concreto armado e alvenaria de blocos de vedação. O prazo estipulado para a conclusão da obra é de até oito meses a partir da data de início. O valor previsto para investimento é de mais de 300 mil reais, sendo 250 mil proveniente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e o restante de contrapartida do município. A localização da obra será na Rua General Flores, 247, ao lado do Centro do Idoso.

O investimento em Agudo representa um passo significativo na melhoria da infraestrutura para o atendimento das demandas sociais, demonstrando o compromisso conjunto entre o município e o Estado na promoção do bem-estar da população de Agudo. A iniciativa visa oferecer um ambiente de trabalho mais adequado e funcional para os servidores que atuam na área da assistência social. Outro aspecto relevante é a questão da economicidade. Ao investir na construção de uma sede própria, a Prefeitura de Agudo elimina gastos com aluguel de imóveis, garantindo maior autonomia e flexibilidade para realizar adaptações e melhorias na estrutura conforme necessário.

Sobre o programa Avançar Suas-RS

Lançado em setembro de 2023, o programa Avançar Suas RS tem como objetivo primordial promover melhorias nos equipamentos da assistência social no Estado, fortalecendo a rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Foram publicados dois editais, sendo o primeiro direcionado para obras de qualificação dos espaços físicos de acolhimento, disponibilizando R$12,07 milhões para 55 municípios. Já o segundo edital foi voltado para a aquisição de materiais e equipamentos, destinando R$2,3 milhões para 54 municípios.

Mais informações da licitação estão disponíveis em https://www.agudo.rs.gov.br/licitacoes.

Fonte: Prefeitura de Agudo