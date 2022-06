Prefeitura de Agudo lança edital para pavimentação asfáltica da Av. Euclides Kliemann

A abertura e pavimentação asfáltica da Avenida Euclides Kliemann, entre a ERS-348 e o Hospital Agudo, estão próxima de se tornar realidade. Para realizar a obra, a Prefeitura de Agudo publicou na sexta-feira, dia 27, o edital nº 39/2022 com objetivo de contratar a empresa que irá executar os trabalhos.

A previsão, conforme o edital, é que seja investidos R$ 4.817.840,12 para pavimentar os cerca de 800 metros, construir uma ponte, área de passeio público e ciclovia, além de executar a infraestrutura de saneamento.

Conforme o prefeito Luis Henrique Kittel, esse é um projeto aguardado pela comunidade e será essencial para o desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura do município.

A pavimentação deverá beneficiar de maneira direta mais de 2 mil famílias, reduzindo significativamente o trajeto para acesso ao Hospital Agudo. Além disso, a obra irá promover a ligação às localidades da região leste do município e irá promover uma alternativa rápida, segura e eficiente para o escoamento da produção agrícola das culturas produzidas na região nordeste e leste do município.

O investimento é oriundo do Programa Pavimenta RS, um dos eixos do programa Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que concederá um auxílio financeiro de R$ 800 mil para esta obra, além de contrapartida com recursos próprios do município.

Fonte: Prefeitura de Agudo