Prefeitura de Agudo lança aplicativo para solicitação de serviços da Patrulha Agrícola

O mundo está cada vez mais conectado e no ambiente rural não é diferente. A agricultura 4.0 é uma realidade que vem mudando a rotina do produtor rural, aliando tecnologia, conectividade e produtividade. Nessa questão, a Prefeitura de Agudo possibilita agora aos produtores rurais do município novos mecanismos para facilitar e melhorar a vida no campo, como o aplicativo da “Patrulha Agrícola Mecanizada”.

Por meio da plataforma, construída através de parceria com o Laboratório de Geomática do Centro de Ciências Rurais (CCR) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o produtor rural poderá solicitar os serviços de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator com grade aradora e com ensiladeira.

“A agricultura 4.0 chegou em Agudo”, diz o secretário municipal de Agricultura, Giovane Neu. O gestor da pasta destaca que a iniciativa é pioneira do Rio Grande do Sul e reforça que entre os resultados espera-se aumentar a agilidade dos serviços e gerenciar os dados para tomada de decisão de forma mais precisa.

“Estamos disponíveis para orientar e auxiliar os nossos produtores para a utilização da nova tecnologia”, diz Lucas Bock, o assessor da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental (Sederga). Lucas também reforça que a solicitação dos demais serviços da Patrulha Agrícola seguem da mesma forma, junto à Prefeitura de Agudo.

Durante a “VII Feira da Agricultura e Produção Familiar”, que acontecerá neste final de semana, no CTG Sentinela do Jacuí, a Secretaria Municipal de Agricultura estará disponível para auxiliar na instalação do aplicativo no celular e orientar sobre o novo formato de pedidos.

O aplicativo está disponível para aparelhos com o sistema operacional Android e pode ser acessado em bit.ly/PatrulhaAgudo.

Os trabalhos com a UFSM tiveram orientação do professor doutor Enio Giotto, que avalia a parceria de maneira positiva.

Fonte: Prefeitura de Agudo