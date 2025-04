Prefeitura de Agudo irá construir novo banheiro público na Praça Jessy Berger

A Prefeitura de Agudo anunciou a abertura do processo licitatório para a construção de um novo banheiro público na Praça Jessy Berger, popularmente conhecida como “Praça do Clube”. O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela execução da obra será realizado por meio da Concorrência Eletrônica, conforme o edital nº 11/2025. A sessão de abertura das propostas está marcada para o dia 5 de maio de 2025, com início às 09h.

Visando oferecer mais conforto e higiene aos frequentadores do espaço, o projeto será realizado com recursos próprios do Município.

O prefeito Luis Henrique Kittel destacou a importância da obra para a população. “O local é um dos principais espaços de convivência do nosso município. Com o aumento da circulação de pessoas, sentimos a necessidade de oferecer uma estrutura adequada para os frequentadores”, afirmou.

O secretário de Turismo, Luivonir Dorneles, também enfatizou a relevância do projeto, especialmente diante da revitalização da praça e da implantação de novos atrativos, como a futura pista de skate. “O espaço tem se tornado um ponto de encontro cada vez mais frequentado por moradores e turistas e a construção do banheiro público irá garantir mais comodidade e melhorar a experiência de quem utiliza o espaço”, pontuou.

A iniciativa visa atender à crescente demanda por espaços públicos acessíveis e adequados, garantindo mais qualidade de vida aos agudenses. O investimento previsto é de R$ 99.732,36.

Fonte: Prefeitura de Agudo