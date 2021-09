Prefeitura de Agudo intensifica trabalhos para garantir água potável na zona rural

A água é um direito essencial do ser humano. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo vêm trabalhando intensamente para minimizar os efeitos das últimas estiagens e prevenir a escassez de água potável no município.

Pensando em resolver demandas históricas, a Secretaria de Agricultura está planejando o cronograma e a execução, por meio de recursos próprios, das próximas três redes de água do município, atendendo as localidades de Linha dos Pomeranos, Porto Alves e Linha Teotônia Sul (Felipe Camarão), a partir da articulação dos vereadores Dário Schüller, Pato Niemeier e Professor Tiago Janner.

A expectativa é de que os trabalhos operacionais iniciem nas próximas semanas. Além disso, estudos da ampliação em outras localidades, que requerem desde a perfuração inicial de poços, até a formação de Associação de Tomadores de Água, também estão sendo realizados.

Desde janeiro, já foram entregues cerca de 750.000 mil litros de água potável à população da zona rural do município e construídas 20 fontes protegidas em propriedades do interior, garantindo água de qualidade para mais diversas famílias.

A Prefeitura promoveu também reuniões com todos os presidentes das redes d’água do interior, a fim de tratar da limpeza semestral das caixas d’água, sendo que todas as localidades já receberam o serviço especializado.

Através da equipe da Secretaria de Agricultura, também foi criada a Associação dos Tomadores de Água da localidade de Cerro da Igreja, juntamente com a entrega desta rede, que possui capacidade de abastecer mais de 100 famílias.

Além disso, duas expansões de redes de água foram feitas. A primeira na localidade de Novo São Paulo e a segunda na região de Rincão do Pinhal.

Nessa perspectiva, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 59/2021, que cria o Programa “Água para Todos”. Tal iniciativa tem como objetivos preservar as vertentes de água em propriedades rurais, estimular o uso racional de água, promover a construção de fontes protegidas e melhorar, ampliar e construir redes de distribuição de água potável em comunidades rurais, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Agudo