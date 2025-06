Prefeitura de Agudo intensifica obras para qualificação do Distrito Industrial

A Prefeitura de Agudo está intensificando os trabalhos de infraestrutura no Distrito Industrial. Nesta semana, iniciou os trabalhos de terraplanagem no local, com serviços de escavadeira hidráulica e caminhões basculantes. A iniciativa atende a uma demanda prioritária do município: a qualificação da área destinada à instalação de empresas, ação estratégica para fomentar o desenvolvimento socioeconômico e melhorar a qualidade de vida da população.

Atualmente, o Distrito Industrial enfrenta uma série de dificuldades estruturais, como a ausência de drenagem adequada, terreno irregular e falta de acessos apropriados. Esses fatores têm dificultado a instalação e o pleno funcionamento de empreendimentos no local, limitando o crescimento econômico do município.

O material utilizado nas obras, como cascalho e pedregulho, está sendo extraído de arroios devidamente licenciados no município, conforme as normas ambientais vigentes. Além de fornecer insumos essenciais para a terraplanagem e demais intervenções no Distrito Industrial, essa atividade pretende contribuiu para o desassoreamento dos cursos d’água, melhorando a vazão e prevenindo alagamentos em áreas próximas, o que representa um benefício ambiental adicional ao investimento em infraestrutura.

A Prefeitura também realiza obras de drenagem no local, fundamentais para garantir a durabilidade das intervenções e a segurança das futuras instalações industriais.

Segundo o prefeito Luis Henrique Kittel, a ação representa um passo importante para o desenvolvimento econômico do município. “Estamos trabalhando para oferecer condições reais de crescimento ao nosso município. Qualificar o Distrito Industrial é preparar Agudo para receber novos investimentos, gerar empregos e garantir desenvolvimento com responsabilidade”, destacou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Luivonir Dorneles, reforça o papel estratégico da obr. “Esse investimento é essencial para que possamos transformar o potencial econômico de Agudo em realidade. Com a infraestrutura adequada, teremos um ambiente mais atrativo para os empreendedores e mais oportunidades para a nossa população”, afirmou.

Os serviços contam com recursos próprios da Prefeitura de Agudo e também com repasse de emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil da deputada federal Franciane Bayer (Republicanos/RS), que tem apoiado iniciativas voltadas à geração de emprego e renda nos municípios gaúchos.

Fonte: Prefeitura de Agudo