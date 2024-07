Prefeitura de Agudo inicia projeto piloto “Yoga na Escola” na Escola Santos Dumont

A Prefeitura de Agudo, em parceria com as Secretarias de Educação e de Saúde, deu início nesta quinta-feira, 4 de julho, ao projeto piloto “Yoga na Escola” na Escola Santos Dumont, localizada no Bairro Caiçara. A iniciativa tem como objetivo promover o equilíbrio entre corpo e mente dos alunos, oferecendo uma abordagem integral de formação.

A prática de Yoga, uma filosofia milenar reconhecida mundialmente por seus benefícios à saúde física, mental e emocional, será integrada ao ambiente escolar de Agudo. O projeto, coordenado por Daiane Maira e conduzida pelas profissionais do “Espaço SER”, Verônica Scardoelli e Aline Rissi, pretende principalmente melhorar a saúde e o bem-estar geral dos alunos.

As aulas de Yoga ocorrerão semanalmente, todas as quintas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. A biblioteca da escola será adaptada para servir como espaço de prática, garantindo um ambiente adequado e seguro para os alunos. As aulas serão semestrais, com início previsto para julho, conforme o calendário escolar vigente.

A implementação do projeto “Yoga na Escola” é mais uma política pública de incentivo às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS. A prática de Yoga oferece habilidades que podem ser aproveitadas tanto na vida escolar quanto na pessoal, trazendo benefícios a curto e longo prazo. A colaboração entre as Secretarias de Educação e de Saúde reforça a importância da união entre estas áreas para o desenvolvimento físico e mental dos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Agudo