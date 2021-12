Prefeitura de Agudo inicia distribuição de caixas d’água e mangueiras para famílias atingidas pela estiagem

Pelo terceiro ano consecutivo o município de Agudo é atingido por uma severa estiagem que afeta diretamente a produção agrícola e comunidades do interior. Desde o início do ano a Prefeitura vem trabalhando intensamente para minimizar os efeitos da seca e prevenir a escassez de água potável no município.

Devido a isso, teve inicio nesta quarta-feira, dia 29, a entrega de materiais como caixas d’água e mangueiras para famílias atingidas pela estiagem. Os recursos alocados estão destinados para a aquisição de 30 caixas d’água com capacidade de 1.000 litros de armazenamento e 10.000 metros de mangueiras. Todos os materiais estão com destinos registrados.

Na última semana, o prefeito Luís Henrique Kittel também decretou situação de emergência. Conforme Kittel, a Administração Municipal está mobilizada para dar respostas rápidas a fim de amenizar os problemas trazidos pela seca.

Esta ação soma-se ao projeto de construção que fontes drenadas, que chegou a marca de 60 novas em propriedades do interior do município e a entrega de mais de 1 milhão de litros de água potável entregue à população da zona rural.

O Secretário Municipal de Agricultura, Giovane Neu, destaca que é preciso garantir atenção à atual situação e trabalhar para evitar problemas futuros. Nesse sentido, Giovane reitera a possibilidade dos produtores rurais aderirem ao Programa Municipal “Água Para Todos”, que é pioneiro ao possibilitar descontos em horas-máquinas da Patrulha Agrícola para aqueles que instalarem redes de armazenamento de água em suas propriedades.

Fonte: Prefeitura de Agudo