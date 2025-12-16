Prefeitura de Agudo inaugura novo acesso coberto na EMEIF Luiz Germano Poetter

A Prefeitura de Agudo realizou, na quinta-feira, dia 11, a inauguração oficial do novo acesso coberto da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) Luiz Germano Poetter. A obra representa um importante avanço na infraestrutura escolar do município, garantindo mais segurança, conforto e acessibilidade para estudantes, professores, funcionários e famílias que utilizam diariamente o espaço.

Executada com recursos do Município, a nova estrutura recebeu investimento superior a R$ 70 mil e foi construída pela empresa LT Construções Ltda. O acesso coberto possui aproximadamente 117 metros quadrados e foi projetado para oferecer proteção contra as intempéries climáticas, especialmente em dias de chuva ou frio, proporcionando melhores condições de circulação até a entrada da escola.

Durante o ato de inauguração, a Administração Municipal destacou que o investimento representa a busca pela melhoria contínua dos ambientes escolares. “A obra contribui diretamente para o bem-estar dos alunos e da comunidade escolar, além de atender critérios de acessibilidade e funcionalidade”, destacou Andressa Hoffmann Limana, Secretária de Educação do município.

A direção da escola e a comunidade escolar também celebraram a entrega da nova estrutura, ressaltando a importância da obra para o dia a dia da instituição. O acesso coberto traz mais tranquilidade e segurança, especialmente para as crianças, além de qualificar o espaço físico da escola. “Com ações como essa, seguimos investindo na valorização da educação, entendendo que ambientes adequados e seguros são fundamentais para o desenvolvimento, a aprendizagem e o cuidado com os estudantes desde a infância”, finalizou o prefeito Luís Henrique Kittel.

Fonte: Prefeitura de Agudo