Prefeitura de Agudo inaugura nova rede de água do Cerro dos Behling

Por meio do programa “Água Para Todos”, a comunidade do Cerro dos Behling, interior de Agudo, é a mais nova beneficiada de uma rede de água. O ato inaugural aconteceu na última sexta-feira, dia 7.

Uma parceria com a comunidade foi a alternativa encontrada pela prefeitura para solucionar o problema. “A partir da parceria com a família Manzke, realizamos a proteção de novas vertentes de água na propriedade, que é suficiente para abastecer outros moradores”, destaca Giovane Neu.

Na localidade, foram adicionados dois novos reservatórios de água com capacidade de 10.000 litros e 5.000 litros. Também foram protegidas e drenadas cinco novas nascentes d’água que garantem mais de 12.000 litros de água por dia.

Com a expansão da rede e a nova captação construída, com auxílio de uma motobomba e rede elétrica, juntamente com toda tubulação de sucção e distribuição de água, mais de 35 famílias estão sendo beneficiadas diretamente. Conforme o prefeito Kittel, essa é uma das mais importantes obras de Agudo. “Água é qualidade de vida e bem-estar às pessoas”, destaca.

A rede de água que abastece o Cerro dos Behling foi construída com recursos próprios, investidos em materiais de construção e mão-de-obra. Esta já é a sexta rede de água inaugurada em 2022 no município, que já beneficiaram mais de 150 famílias, nas localidades de Linha Morro Pelado, Linha Morro Agudo, Porto Alves e Porto Agudo. A previsão é que em breve iniciem as obras da rede Felipe Camarão, beneficiando as comunidades de Canto Paraná e Linha Teutônia Sul.

Fonte: Prefeitura de Agudo