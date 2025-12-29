Prefeitura de Agudo inaugura banheiros públicos da Praça Jessy Berger e anuncia revitalização da Praça da Emancipação

A Prefeitura de Agudo realizou, na manhã desta segunda-feira, 29 de dezembro, a inauguração dos novos banheiros públicos da Praça Jessy Berger, em um ato que marcou mais um investimento na qualificação dos espaços públicos e no bem-estar da comunidade.

A obra recebeu um investimento total de R$ 94.634,36 e foi executada pela empresa C. H. Roggia Construções Ltda., contemplando a implantação de uma estrutura moderna, funcional e acessível, bem como a pavimentação de acesso ao local, destinada a atender moradores e visitantes que utilizam diariamente um dos principais espaços de convivência do município.

Durante o ato oficial, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, Luivonir Dorneles, destacou a importância da obra para o fortalecimento da praça como espaço de lazer, eventos e integração social. Segundo ele, a entrega dos banheiros públicos atende a uma demanda antiga da comunidade e contribui diretamente para a valorização do local.

O prefeito Luís Henrique Kittel ressaltou que o investimento reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade dos serviços públicos e com a correta aplicação dos recursos. “São obras que parecem simples, mas fazem toda a diferença no dia a dia das pessoas. Investir em espaços públicos é investir em qualidade de vida, turismo e no cuidado com a nossa cidade”, afirmou.

O funcionamento dos banheiros públicos contará com apoio da Brigada Militar, garantindo segurança e organização do espaço. Durante o período de verão, o atendimento ocorrerá das 8h às 20h, enquanto no período de inverno o funcionamento será das 8h às 18h. Dessa forma, a Praça Jessy Berger passa a contar com uma estrutura adequada para receber famílias, praticantes de atividades físicas e eventos comunitários, fortalecendo o papel da praça como um dos principais pontos de encontro da população de Agudo.

Na oportunidade, também foi anunciado o projeto “Revitalização da Praça da Emancipação”, que prevê uma ampla reforma do espaço, incluindo mudanças na iluminação, pavimentação e na implantação de novos e modernos banheiros públicos. O projeto está orçado em R$ 446 mil, sendo R$ 354 mil provenientes de repasse do Governo do Estado e o valor restante correspondente à contrapartida do Município de Agudo.

Fonte: Prefeitura de Agudo