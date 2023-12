Prefeitura de Agudo fortalece cultura com repasse histórico de mais de R$ 170 mil pela Lei Paulo Gustavo

Agudo celebra um marco na promoção cultural. O Governo Municipal está repassando mais de R$ 170 mil a projetos locais por meio da Lei Paulo Gustavo. O investimento, um dos maiores da história do município, foi formalizado na quarta-feira, 13, com a assinatura dos termos de execução com os agentes culturais responsáveis pelos projetos.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, destacou a importância desse recurso e enfatizou como o governo está comprometido em valorizar a cultura em todas as suas formas de manifestação. “Este investimento é uma prova do nosso compromisso com a riqueza cultural local, proporcionando oportunidades para artistas e agentes culturais desenvolverem e compartilharem seu talento”, afirmou o prefeito.

No total, 24 projetos foram contemplados. Um deles será desenvolvido pelo agente cultural agudense Marcelo Kegler, que pretende realizar um cinema itinerante em comunidades do interior do município. “Sem o recurso certamente as comunidades beneficiadas dificilmente teriam a oportunidade de usufruir algo inovador como cinema itinerante, acredito que vai abrir precedentes para quem sabe através de parceria com as comunidades levar em outras oportunidades”, destacou Kegler, evidenciando o potencial transformador do investimento para ampliar o acesso à cultura.

A Associação dos Artesãos de Agudo também é uma das beneficiadas. Conforme Elisete Mânica, presidente da Associação dos Artesãos de Agudo, o repasse do recurso atua diretamente na qualificação do artesanato local. “Para a associação, será o início de um grande projeto. Com as oficinas, poderemos atender mais pessoas e promover a qualificação do artesão.” Além disso, Elisete destaca que o projeto também contempla a divulgação através de mostras de tudo que foi desenvolvido e dos trabalhos feitos.

A participação ativa da classe artística foi fundamental na seleção dos projetos, com mais de 30 propostas inscritas, por meio de dois editais, sendo um voltado ao audiovisual e outro destinado a diversas linguagens, como artesanato, teatro, dança, literatura e música. Conforme Luivonir Dorneles, responsável pela área da cultura no município, ainda no mês de dezembro, os recursos devem estar disponíveis nas contas dos agentes culturais, proporcionando um prazo de nove meses para o desenvolvimento dos projetos.

A LEI PAULO GUSTAVO

A Lei Paulo Gustavo, criada em resposta aos desafios da pandemia de Covid-19, destina mais de R$ 3,86 bilhões do superávit do Fundo Nacional de Cultura para ações emergenciais no setor cultural. A iniciativa visa impulsionar a cultura em todo o país por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de seleção pública.

Esse repasse histórico marca um avanço significativo na preservação e promoção da diversidade cultural de Agudo. Os projetos selecionados agora têm a responsabilidade de não apenas enriquecer artisticamente a comunidade, mas também contribuir para seu desenvolvimento social, consolidando Agudo como um polo cultural vibrante e inclusivo na região.

Os projetos selecionados em Agudo podem ser encontrados aqui.https://bit.ly/48hPPgU e https://bit.ly/3RoDDnv

Fonte: Prefeitura de Agudo