Prefeitura de Agudo firma contrato para construção de nova creche

Em meio à crescente demanda por vagas na Educação Infantil, o município de Agudo dá um passo importante para o futuro das suas crianças. Foi firmado o Contrato nº 48/2026, que prevê a construção de uma nova creche pública, ampliando a capacidade de atendimento para crianças de 0 a 5 anos.

A iniciativa surge como resposta a um cenário desafiador enfrentado pela rede municipal. O projeto também representa a retomada de uma iniciativa antiga. Desde 2021, o município vem conduzindo tratativas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para viabilizar a continuidade de uma obra de creche que havia sido abandonada ainda em 2015. A retomada exigiu readequações técnicas e administrativas, além da formalização de um novo contrato para garantir a execução adequada do projeto. “Trabalhamos desde 2021 para viabilizar essa obra junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por isso, retomar esse projeto, que ficou parado por anos, é uma conquista importante da nossa gestão”, destacou o prefeito Luís Henrique Kittel.

A iniciativa surge como resposta a um cenário desafiador enfrentado pela rede municipal, que atualmente carece de novas estruturas para atender todas as famílias. “Estamos falando de um espaço planejado dentro de padrões modernos, que priorizam o desenvolvimento integral da criança, com segurança, acessibilidade e qualidade pedagógica”, ressaltou a Secretária de Educação, Andressa Hoffmann Limana.

A nova unidade será construída no modelo Creche Pré-Escola Tipo 1, seguindo as diretrizes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o qual o município mantém termo de compromisso. O projeto atenderá às exigências técnicas, pedagógicas, de acessibilidade, segurança e sustentabilidade previstas para esse tipo de estrutura. O investimento total é de R$ 5.398.000,00, com recursos provenientes do FNDE e contrapartida da Prefeitura. A creche terá área construída de 1.324,27 m², com área de ocupação de 1.545,99 m², em um terreno de 2.925,00 m².

A expectativa é que as obras iniciam ainda no primeiro semestre deste ano, sob responsabilidade da empresa C. H. Roggia Construções. A localização do novo educandário será na Rua Valesca Pfeiff, próxima a EMEF Santos Reis.

Fonte: Prefeitura de Agudo