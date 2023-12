Prefeitura de Agudo estimula produção agrícola com distribuição de sementes de milho

A Prefeitura de Agudo, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento agrícola local ao seguir com a distribuição de sementes de milho no âmbito do renomado programa Troca-Troca de Sementes – Safra 2023/2024. Desde o mês de julho deste ano, produtores do município têm acesso facilitado a insumos de qualidade, impulsionando a produção e fortalecendo a economia agrícola.

O ponto de distribuição está localizado no Viveiro Municipal e ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h30min. Essa estratégia visa garantir a comodidade dos agricultores familiares, facilitando o acesso aos recursos necessários para o plantio. Cada produtor tem o direito de adquirir até 6 sacas de sementes, demonstrando o comprometimento da administração municipal em atender às necessidades dos agricultores.

O Secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, Lucas Bock, comenta sobre a parceria entre Prefeitura e produtores no programa Troca-Troca de Sementes.

“Em parceria com os agricultores, o Troca-Troca de Sementes impulsiona a produtividade agrícola em Agudo. Estamos semeando não apenas grãos, mas oportunidades que florescerão no campo e na vida de cada produtor”, destaca o Secretário.

O programa Troca-Troca de Sementes – Safra 2023/2024 disponibiliza sementes de milho, incluindo híbridos convencionais e transgênicos, bem como sorgo destinado à produção de grãos e/ou silagem. Cerca de 470 sacas devem ser distribuídas aos produtores Agudenses.

O objetivo primordial do programa é incentivar a produção de milho no município e no estado, promovendo o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. A Prefeitura de Agudo atua como intermediadora na operacionalização do programa, garantindo eficiência e transparência em todas as etapas.

O Prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, destaca o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar no Torrão Amigo.

“O programa Troca-Troca de Sementes reflete nosso compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar em Agudo. Estamos plantando as sementes do progresso, colhendo um futuro sustentável para nosso município”, enfatiza Kittel.

Vale ressaltar que o Troca-Troca de Sementes é dividido em duas etapas durante cada ano-safra: Safra (Etapa 01) e Safrinha (Etapa 02). Essa abordagem estratégica permite uma gestão mais eficaz dos recursos, otimizando o suporte oferecido aos agricultores em diferentes momentos do ciclo agrícola.

Dessa forma, a Prefeitura de Agudo reitera seu compromisso em promover o desenvolvimento rural sustentável, proporcionando condições propícias para que os agricultores familiares alcancem sucesso em suas atividades. A distribuição de sementes de milho é mais um passo significativo na construção de uma agricultura forte e produtiva no município.

Fonte: Prefeitura de Agudo