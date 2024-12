Prefeitura de Agudo entrega novo ônibus escolar para atender alunos da zona rural

Nesta segunda-feira, dia 16, a Prefeitura de Agudo realizou a entrega de um novo ônibus rural escolar, modelo Agrale Marruá, para melhorar o transporte dos estudantes da zona rural. Com um investimento de R$ 677 mil, o veículo, equipado com tração 4×4 adaptado para Pessoas com Deficiência (PCD), é ideal para enfrentar as estradas rurais, levando até 13 estudantes com segurança e conforto.

A entrega deste ônibus é um marco para o município, que se torna pioneiro na implementação desse modelo de transporte escolar na região. O Agrale Marruá 4X4 é uma alternativa para o transporte de alunos que residem em áreas de difícil acesso, especialmente após os eventos climáticos de maio deste ano, que deixaram muitas dessas estradas fragilizadas.

Conforme o prefeito Luís Henrique Kittel, a aquisição do veículo tem como objetivo garantir a melhorar a qualidade e a segurança do transporte escolar em regiões remotas. “Este investimento representa um avanço para a infraestrutura educacional, para que tenhamos melhores condições de acesso seguro e digno ao ensino aos alunos que moram em regiões de difícil acesso, especialmente após os desafios da calamidade”, destacou Kittel.

Características off-road diferenciadas do Agrale Marruá AM 200 Escolar garantem transporte seguro para estudantes nas áreas rurais

O Agrale Marruá AM 200 Escolar se destaca como a principal opção para o transporte de estudantes nas áreas de mais difícil acesso, graças às suas características off-road avançadas. Equipado com um trem de força robusto e tração 4×4, o ônibus é capaz de enfrentar terrenos desafiadores com segurança e eficiência.

O veículo possui um ângulo de entrada que facilita a passagem por obstáculos como valas e lombadas, permitindo uma manobrabilidade superior em estradas irregulares. Além disso, a suspensão com amplo curso é projetada para absorver impactos e garantir um passeio mais confortável, minimizando o desgaste dos passageiros em trajetos longos e acidentados.

A resistência do conjunto mecânico do Agrale Marruá AM 200 Escolar é outra característica chave, proporcionando uma durabilidade excepcional em condições adversas.

Os ônibus escolares são padronizados pelo Ministério da Educação e vêm com a marca do governo federal, cumprindo as exigências do programa Caminho da Escola. Este programa consiste na aquisição de veículos específicos, realizados por meio de pregão eletrônico para registro de preços, sob a responsabilidade do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Fonte: Prefeitura de Agudo