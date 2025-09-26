Prefeitura de Agudo entrega nova ponte em aduelas de concreto armado na Linha Teutônia

A Prefeitura de Agudo entregou nesta quinta-feira, 25, a nova ponte em aduelas de concreto armado pré-moldado na Linha Teutônia. A obra representa um investimento de aproximadamente 160 mil reais, com parte oriunda de emenda parlamentar do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT).

A estrutura foi projetada, de cerca de 50m², para oferecer maior segurança, durabilidade e agilidade no tráfego da comunidade. As cabeceiras foram executadas em cortinas de concreto armado, que além de conter o aterro, dão apoio à superestrutura. A travessia é composta por aduelas/galerias pré-moldadas de 2×2 metros, formando um vão único, consolidado pela concretagem in loco, unindo e integrando todas as peças da laje.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito Luís Henrique Kittel destacou que a ponte representa uma resposta às necessidades da comunidade. “Estamos entregando uma estrutura mais segura e que vai atender às famílias e produtores desta região. Esse é mais um exemplo de como o trabalho conjunto com deputados e vereadores garante avanços importantes para Agudo”, ressaltou.

O vice-prefeito Pedrinho Müller reforçou o impacto direto da obra para a mobilidade no interior. Segundo ele, a ponte vai facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir mais tranquilidade aos moradores no deslocamento diário. “A comunidade da Linha Teutônia há muito tempo aguardava esta melhoria, e hoje celebramos juntos essa conquista”, afirmou. Ainda, um dos articuladores do recurso junto ao deputado, o vereador Dário Schüller, lembrou que o resultado é fruto da união política em prol da comunidade. Para ele, a nova estrutura representa uma conquista coletiva. “Lutamos por esse recurso porque sabemos da relevância dessa travessia para a vida de quem mora e trabalha aqui”, pontuou.

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), autor da emenda parlamentar que viabilizou a obra, também celebrou o resultado. “É uma alegria ver o recurso que destinamos se transformar em uma obra concreta, que vai melhorar a vida das pessoas. Seguiremos trabalhando para trazer mais investimentos ao município, sempre ouvindo as demandas da população”, declarou.

Fonte: Prefeitura de Agudo